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Царьград

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Покупка авто у иностранца обернулась штрафом в 855 тыс. рублей. Как не попасть в неприятную ситуацию?

Покупка авто у иностранца обернулась штрафом в 855 тыс. рублей. Как не попасть в неприятную ситуацию?

Жительница Москвы была оштрафована за нарушение валютного законодательства после покупки автомобиля у иностранца.

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Комментарии
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Eduard
Я тоже незнал!
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19 час.
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