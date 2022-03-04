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Хорхе Масвидаль: «8 месяцев назад Колби говорил, что я его лучший друг»

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль в очередной раз обвинил Колби Ковингтона во лжи. На предматчевой пресс-конференции Хорхе включил голосовое сообщение от Колби, в котором Ковингтон называет Масвидаля лучшим другом.

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