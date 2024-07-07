Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 2,5 км

Официальный телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН Вулкан Карымская сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 км, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.