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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 2,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 2,5 км

Официальный телеграм-канал ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН Вулкан Карымская сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 км, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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