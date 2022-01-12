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Что помешало Путину применить «казахский сценарий» на Украине

Что помешало Путину применить «казахский сценарий» на Украине

Российские десантники спасли Нур-Султан от госпереворота, могли ли они оказаться в Киеве в 2014 году? Экстренная переброска десантных миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан, по сути, спасла Нур-Султан от государственного переворота.

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