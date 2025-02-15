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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о тренировках Овечкина с Каспарайтисом: «Дарюс в потрясающей форме в свои 52, он не даст Саше спуску – придется попотеть»

Напомним, ранее российский хоккеист сообщил, что во время паузы в НХЛ у него будет небольшой тренировочный лагерь в Майами с участием экс-игрока лиги.

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