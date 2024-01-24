Кайла Харрисон подписала контракт с UFC и дебютирует в бою с Холли Холм

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Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Бывшая чемпионка PFL и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон выступит на турнире UFC 300 против бывшей чемпионки UFC Холли Холм.