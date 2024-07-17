Киев перекрыл поставки российской нефти в Венгрию

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ООН в среду, 17 июля, заявил, что Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», – передает Bloomberg.
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