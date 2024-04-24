Депутаты внесли изменения в закон «Об использовании лесов в Приморском крае»

На очередном заседании ЗС ПК в трех чтениях принят проект закона, уточняющего процедуру сбора жителями края для собственных нужд лекарственных растений и дикорастущих ягод, а также расширяет перечень исключительных случаев заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных или муниципальных нужд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.