Кишиневский «Зимбру» победил в первом матче Зимнего кубка

Кишиневский ФК «Зимбру» одержал решительную победу в первом матче Зимнего кубка. В первом матче команда под руководством Лилиана Попеску пять раз забила в ворота соперников из «Виктории», от которых не последовало ответа.
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