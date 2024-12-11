Empyrean Technology передает контроль CEC после внесения США в черный список

Крупнейший китайский производитель инструментов для проектирования микросхем, компания Empyrean Technology, передала полный контроль над своей компанией государственной корпорации China Electronics, сообщает South China Morning Post.
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