Быть рядом: как понять, что ребёнок подвергся хейту

Многие эпизоды буллинга в школе и других детских коллективах зачастую замалчиваются. Дети не всегда решаются говорить том, что их обижают, учителя же либо оказываются не в курсе ситуации, либо просто не могут помочь.
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