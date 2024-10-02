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Всё о женщинах

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Быть рядом: как понять, что ребёнок подвергся хейту

Многие эпизоды буллинга в школе и других детских коллективах зачастую замалчиваются. Дети не всегда решаются говорить том, что их обижают, учителя же либо оказываются не в курсе ситуации, либо просто не могут помочь.

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