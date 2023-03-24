Военное обозрение

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Старый, но актуальный. Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ

Старый, но актуальный. Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ

Пехотный КПВ на станке Харыкина. Фото Modernfirearms.net В конце сороковых годов на вооружение Советской армии был принят крупнокалиберный пулемет конструкции С.

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