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Бывший глава правительства Израиля призвал прекратить стрельбу. Нынешний премьер настроен на эскалацию конфликта

Бывший глава правительства Израиля призвал прекратить стрельбу. Нынешний премьер настроен на эскалацию конфликта

Экс-премьер Израиля, бывший министр обороны страны Эхуд Барак в интервью изданию Politico заявил, что Израиль не сможет вести длительную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе — ее надо завершить в ближайшие две-три недели из-за возрастающего недовольства Запада, особенно США.

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