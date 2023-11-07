Бывший глава правительства Израиля призвал прекратить стрельбу. Нынешний премьер настроен на эскалацию конфликта

Экс-премьер Израиля, бывший министр обороны страны Эхуд Барак в интервью изданию Politico заявил, что Израиль не сможет вести длительную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе — ее надо завершить в ближайшие две-три недели из-за возрастающего недовольства Запада, особенно США.