Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской областиКоординатор прорусского николаевского подполья Сергей Лебедев получил информацию, что вооружённые силы России атаковали вражескую группу, сбежавшую из Курской области.
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