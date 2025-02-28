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Мощнейшее возмездие Белоусова: Всё изменилось в 00:50. Накрыта группа, сбежавшая из Курской области

Мощнейшее возмездие Белоусова: Всё изменилось в 00:50. Накрыта группа, сбежавшая из Курской области

Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской областиКоординатор прорусского николаевского подполья Сергей Лебедев получил информацию, что вооружённые силы России атаковали вражескую группу, сбежавшую из Курской области.

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