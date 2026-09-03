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8 главных сериальных премьер сентября: от Гая Ричи до новых «Медленных лошадей»

8 главных сериальных премьер сентября: от Гая Ричи до новых «Медленных лошадей»

Сентябрьский сериальный календарь в этот раз выглядит как собрание главных имен последних лет: Гай Ричи возвращается к своим «Джентльменам», Глен Пауэлл продолжает комедийный пранк про американский футбол, а шпионская сага «Медленные лошади» начинает новый отсчет после смены шоураннера.

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