8 главных сериальных премьер сентября: от Гая Ричи до новых «Медленных лошадей»

Сентябрьский сериальный календарь в этот раз выглядит как собрание главных имен последних лет: Гай Ричи возвращается к своим «Джентльменам», Глен Пауэлл продолжает комедийный пранк про американский футбол, а шпионская сага «Медленные лошади» начинает новый отсчет после смены шоураннера.