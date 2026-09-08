"Минус 1,5 кг". Ксения Шойгу показала фигуру через две недели после родов

35-летняя дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ксения показала фигуру после вторых родов, которые прошли 26 августа.
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