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"Минус 1,5 кг". Ксения Шойгу показала фигуру через две недели после родов

"Минус 1,5 кг". Ксения Шойгу показала фигуру через две недели после родов

35-летняя дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ксения показала фигуру после вторых родов, которые прошли 26 августа.

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