В Европе захотели помочь Киеву при отключении Starlink

FT: спутниковые операторы Европы готовятся помочь Киеву при отключении Starlink Четыре европейских оператора спутниковой связи рассматривают свои возможности для оказания помощи Украине в случае отключения американской системы связи Starlink.
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