Скоропостижно скончался омский хирург, кандидат медицинских наук Андрей Норка. Он младший сын Ефима Норки, который в 70-е годы был первым секретарем омского горкома.
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