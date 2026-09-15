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Аргументы и Факты

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Макрон теряет все: француз пережил главный позор в карьере, впереди крах

Макрон теряет все: француз пережил главный позор в карьере, впереди крах

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до минимальных 16% с момента его избрания в 2017 году.

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