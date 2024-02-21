Полиция Украины расследует десятки дел о коррупции в армии

Директор национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что ведомство расследует 60 дел по преступлениям в сфере обороны страны, связанных с закупками вооружения бронетехники, питания и одежды в 2022-2023 годах, используя, по его заявлению, помощь иностранных партнеров Украины.