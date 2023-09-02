Военное обозрение

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Американский писатель: Власти США абсолютно не беспокоят огромные потери ВСУ и благополучие собственных граждан

Американский писатель: Власти США абсолютно не беспокоят огромные потери ВСУ и благополучие собственных граждан

Политика администрации Джо Байдена как внутри страны, так и на международной арене всё больше вызывает критики у здравомыслящих американцев.

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