Голос Мордора: Бунт в Бандерштадте

Знаете, как местные частенько называют город Львов? Бандерштадт. Такое себе сердце бандеровщины с намеком на теплые чувства к нацизму, выраженные во второй части названия Источник фото: социальные сети В это сложно поверить, но всего-то 130–150 лет назад этот самый Львов был оплотом русского мира на оккупированной Габсбургами части Украины.