Врач объяснила опасность применения капель для носа

Заложенность носа — один из основных неприятных симптомов респираторных инфекций, но привычка избавляться от него с помощью сосудосуживающих капель и спреев может навредить слизистой и сформировать зависимость к этим лекарственным средствам.
Заложенность носа — один из основных неприятных симптомов респираторных инфекций, но привычка избавляться от него с помощью сосудосуживающих капель и спреев может навредить слизистой и сформировать зависимость к этим лекарственным средствам.
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