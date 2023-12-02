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Александр Бублик: «Рождение ребенка 100% повлияло на меня и мою карьеру. Медленно, но верно я меняюсь»

В августе прошлого года у них с женой родился сын, которого назвали Василием. «В моем случае рождение ребенка 100% повлияло на меня и мою карьеру.

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