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«Вдруг он влюбится и женится»: почему Ольга Дроздова заговорила о возможном расставании после 35 лет с Дмитрием Певцовым

«Вдруг он влюбится и женится»: почему Ольга Дроздова заговорила о возможном расставании после 35 лет с Дмитрием Певцовым

Актриса Ольга Дроздова удивила публику неожиданным заявлением: после 35 лет совместной жизни с Дмитрием Певцовым она призналась, что не может быть полностью уверена в их совместном будущем.

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