12 декабря температура воздуха в Архангельской области опустится до -14 градусов

Согласно прогнозу Северного УМГС, местами в регионе ожидается умеренный снег, а также метельСогласно прогнозу Северного УМГС, местами в регионе ожидается умеренный снег, а также метельСиноптики обещают юго-восточный и южный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
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