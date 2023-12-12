12 декабря температура воздуха в Архангельской области опустится до -14 градусов

Согласно прогнозу Северного УМГС, местами в регионе ожидается умеренный снег, а также метельСогласно прогнозу Северного УМГС, местами в регионе ожидается умеренный снег, а также метельСиноптики обещают юго-восточный и южный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.