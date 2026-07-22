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Царьград

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Обломки самолёта Clipper Endeavor нашли спустя 74 года после крушения у берегов Пуэрто-Рико

Обломки самолёта Clipper Endeavor нашли спустя 74 года после крушения у берегов Пуэрто-Рико

Организация Air/Sea Heritage Foundation сообщила, что останки пассажирского лайнера Pan Am, потерпевшего катастрофу в 1952 году, обнаружили на глубине около 610 метров.

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