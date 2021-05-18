Обозреватель National Interest призвала США учиться на своих ошибках для борьбы с пандемией

На фоне роста недоверия к вакцинам от коронавируса для возвращения к «нормальной жизни» США должны разработать скоординированную кампанию по информированию граждан о необходимости прививаться, пишет обозреватель National Interest Джулия Зигель.
На фоне роста недоверия к вакцинам от коронавируса для возвращения к «нормальной жизни» США должны разработать скоординированную кампанию по информированию граждан о необходимости прививаться, пишет обозреватель National Interest Джулия Зигель.
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