Аналитик Altcoin Sherpa прогнозирует рост PEPE

Известный криптоаналитик Altcoin Sherpa предсказал потенциальный рост PepeCoin (PEPECOIN). Обращаясь к своим подписчикам на X, Sherpa подчеркнул, что после незначительной коррекции до критического уровня PepeCoin может продолжить свою восходящую траекторию.