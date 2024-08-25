Аналитик Altcoin Sherpa прогнозирует рост PEPE

Известный криптоаналитик Altcoin Sherpa предсказал потенциальный рост PepeCoin (PEPECOIN). Обращаясь к своим подписчикам на X, Sherpa подчеркнул, что после незначительной коррекции до критического уровня PepeCoin может продолжить свою восходящую траекторию.
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