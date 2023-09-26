Слежка за Крымом: Страны НАТО утроили частоту разведполётов в районе русского полуострова

США вместе со своими союзниками значительно нарастили частоту разведывательных полётов у Крыма.С начала 2023 года Соединённые Штаты вместе с союзниками по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полётов в районе Крымского полуострова.
США вместе со своими союзниками значительно нарастили частоту разведывательных полётов у Крыма.С начала 2023 года Соединённые Штаты вместе с союзниками по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полётов в районе Крымского полуострова.
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