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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта и использовать российский инвентарь

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству. «Внести в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, направленные на укрепление технологического суверенитета РФ в области физической культуры, спорта и спортивной медицины и приоритетное использование отечественной спортивной продукции субъектами физической культуры и спорта в РФ, и утвердить комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2025-2027 годы», – говорится в документе.

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