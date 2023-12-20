Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта и использовать российский инвентарь

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству. «Внести в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, направленные на укрепление технологического суверенитета РФ в области физической культуры, спорта и спортивной медицины и приоритетное использование отечественной спортивной продукции субъектами физической культуры и спорта в РФ, и утвердить комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2025-2027 годы», – говорится в документе.