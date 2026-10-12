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Несекретные материалы

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Без машиниста и локомотива: как стартап из SpaceX меняет железные дороги

Без машиниста и локомотива: как стартап из SpaceX меняет железные дороги

Американский стартап Parallel Systems привлек $100 млн на самоходные железнодорожные вагоны Panther. Они не требуют локомотива и могут перевозить контейнеры на расстояние до 500 миль.

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