Без машиниста и локомотива: как стартап из SpaceX меняет железные дороги

Американский стартап Parallel Systems привлек $100 млн на самоходные железнодорожные вагоны Panther. Они не требуют локомотива и могут перевозить контейнеры на расстояние до 500 миль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правда Достоевско...
- Правда Достоевско...
- Правда Достоевско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым