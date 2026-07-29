Киев подал протест на решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям Бандеровский режим обжаловал решение Международного олимпийского комитета о доп.
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Киев подал протест на решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям Бандеровский режим обжаловал решение Международного олимпийского комитета о доп.
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