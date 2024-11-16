Не стало иконы советского кино: умерла Светлана Светличная Ольга ВайленкоСветлана Светличная ушла из жизни, оставив за собой богатое творческое наследие и множество вопросов о судьбе, признании и роли красоты в киноиндустрии.
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