США депортировали рекордное число украинцев с временной защитой

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) за первые шесть месяцев 2026 финансового года (с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го) депортировала 110 граждан Украины, которые имели временную защиту от высылки.
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