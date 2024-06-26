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Царьград

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После прилёта "огнище не спадает" - Машины с "Груз-200" едут: Моментально потух свет и завыли скорые – партизаны

После прилёта "огнище не спадает" - Машины с "Груз-200" едут: Моментально потух свет и завыли скорые – партизаны

Подполье на Украине через Лебедева доложило о последствиях прилётов прошлой ночью по Николаеву, Херсону и Харькову.

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