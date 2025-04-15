НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

85 подписчиков

Смирение с реальностью: Москва принимает новый энергетический план по нефти и газу до 2050 года

Смирение с реальностью: Москва принимает новый энергетический план по нефти и газу до 2050 года

Согласно новому энергетическому плану, добыча и экспорт российской сырой нефти останутся на прежнем уровне до 2050 года, а к концу этого десятилетия, по прогнозам, производство стабилизируется на уровне около 540 миллионов метрических тонн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх