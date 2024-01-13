«Мы работаем, они сидят на пособиях». Немцы готовы взяться за вилы

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Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
Очень здравомыслящее начало, так держать. Уберите этих проамериканских лизунов-бездарей, иначе немцам хана
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21 час.
Тата Иванович
ПРАВИЛЬНО И ДЕЛАЮТ  ЧТО ИМ ОСТАЁТСЯ НЕ ЧИНОВНИКИ ВЕДЬ ЕЛИ СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ
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20 час.
Л
Людмила
Они вас так вымуштруют, вы ещё хохлам прислуживать будете, это нация всегда хитрит и изворачивается, посмотрите на их наркомана президента...украинец + еврей это взрывная смесь.
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2 час.

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