«Мы работаем, они сидят на пособиях». Немцы готовы взяться за вилы

ПРАВИЛЬНО И ДЕЛАЮТ ЧТО ИМ ОСТАЁТСЯ НЕ ЧИНОВНИКИ ВЕДЬ ЕЛИ СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ

Л

Людмила

Они вас так вымуштруют, вы ещё хохлам прислуживать будете, это нация всегда хитрит и изворачивается, посмотрите на их наркомана президента...украинец + еврей это взрывная смесь.