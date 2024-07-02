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Неспешный разговор

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ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинцев

ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинцев

Granderator Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признала действия России против Украины геноцидом.

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Комментарии
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Виктор Вишневский
От ОБСЕ, ничего нового не услышали. Они, всегда были ярыми русофобами. К тому же зрение у них слабое да и со слухом проблемы. Они не видели убийства тысяч жителей Донецкой области в том числе детей, на протяжении 8 лет. Россия, воюет не с народом Украины, а с преступниками уничтожающие мирных жителей являющихся такими гражданами Украины. Этих преступников, воспитали и обучали инструкторы США и Западной Европы. СВО на Украине, самая гуманная военная операция в мире и по сути, она ещё не применяла оружие массового поражения, которое имеется в арсенале ВС России.
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