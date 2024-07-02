Granderator Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признала действия России против Украины геноцидом.
ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинцев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Вишневский
От ОБСЕ, ничего нового не услышали. Они, всегда были ярыми русофобами. К тому же зрение у них слабое да и со слухом проблемы. Они не видели убийства тысяч жителей Донецкой области в том числе детей, на протяжении 8 лет. Россия, воюет не с народом Украины, а с преступниками уничтожающие мирных жителей являющихся такими гражданами Украины. Этих преступников, воспитали и обучали инструкторы США и Западной Европы. СВО на Украине, самая гуманная военная операция в мире и по сути, она ещё не применяла оружие массового поражения, которое имеется в арсенале ВС России.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии