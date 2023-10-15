Столтенберга призвали уйти в отставку из-за высказывания о наступлении ВСУ

Экс-начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО Бьяджо ди Грация заявил, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проявляет «вопиющую некомпетентность», в связи с этим Столтенбергу необходимо уйти в отставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии