Челябинского инвалида ошибочно признали мертвым и лишили лекарств

Глава СК России Александр Бастрыкин решил разобрать в истории, произошедшей в Копейске. Сотрудники одной из больниц города еще в 2020 году ошибочно внесли мужчину, имеющего инвалидность, в базу данных об умерших гражданах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии