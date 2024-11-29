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Челябинского инвалида ошибочно признали мертвым и лишили лекарств

Челябинского инвалида ошибочно признали мертвым и лишили лекарств

Глава СК России Александр Бастрыкин решил разобрать в истории, произошедшей в Копейске. Сотрудники одной из больниц города еще в 2020 году ошибочно внесли мужчину, имеющего инвалидность, в базу данных об умерших гражданах.

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