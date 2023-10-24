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Дороги продолжают восстанавливать в Забайкалье после паводков

Дороги продолжают восстанавливать в Забайкалье после паводков

Ремонт дорог и мостов продолжается в районах края после паводков 2021 года. Об этом сообщил и.о. министра строительства региона Игорь Дубровин на заседании фракции «Единой России», передает корреспондент ZAB.

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