Дороги продолжают восстанавливать в Забайкалье после паводков

Ремонт дорог и мостов продолжается в районах края после паводков 2021 года. Об этом сообщил и.о. министра строительства региона Игорь Дубровин на заседании фракции «Единой России», передает корреспондент ZAB.
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