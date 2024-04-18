EnvInt: вызывающие рак антипирены проникают в организм всего за сутки

Британские ученые из Бирмингемского университета и Университета Брунеля выяснили, что канцерогенные химикаты антипирены способны всасываться в кожу и проникать в кровоток в течение 24 часов после контакта.
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