В аэропорту Канады при посадке перевернулся пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines, перевернулся при посадке в аэропорту Торонто. На борту перевернувшегося самолета, следовавшего из Миннеаполиса, находилось 80 человек — 76 пассажиров и четыре члена экипажа.
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