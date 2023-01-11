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Залужный просит президента Украины разрешения на отступление из Артемовска

Залужный просит президента Украины разрешения на отступление из Артемовска

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обратился с просьбой к президенту страны Зеленскому о разрешении отвести войска из Артемовска.

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