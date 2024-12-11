Опыт Ямала по охране вечной мерзлоты учтут в федеральной стратегии

Первый зампредседателя ЗакСо ЯНАО Алексей Ситников принял участие в обсуждении проекта федерального закона в области многолетней мерзлоты, он будет направлен вице-премьеру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
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