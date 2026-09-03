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Канцлер Мерц решает свои проблемы призраком «российского беспилотника»

Канцлер Мерц решает свои проблемы призраком «российского беспилотника»

ФРГ ввела новые санкции против России, заявляя в адрес Москвы абсурдные и бездоказательные обвинения.

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