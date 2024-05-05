Вторая за день мощная вспышка случилась на Солнце

Вторая примерно за шесть часов мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
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