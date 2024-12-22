Западу это и было нужно, отметил он.фото: kremlin.ruПрежнее поколение отечественных политиков разрушило собственную страну, надеясь, что Россия станет частью якобы цивилизованного мира, а Западу только это и было нужно.
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