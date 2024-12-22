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Путин заявил, что прежнее поколение политиков разрушило страну

Путин заявил, что прежнее поколение политиков разрушило страну

Западу это и было нужно, отметил он.фото: kremlin.ruПрежнее поколение отечественных политиков разрушило собственную страну, надеясь, что Россия станет частью якобы цивилизованного мира, а Западу только это и было нужно.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Один из них Собчак?
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15 час.
тн
татьяна неструева
один  из  них  и Путин  .  Он  сам признал  ..что они разрушали страну   уничтожали .чтобы  их принял запад  .жесть .   он  такой дурак   наивный  ?
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15 час.
Taurus Zmei
Не раскрывай секрет, умный и так поймёт
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14 час.

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