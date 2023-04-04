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Россия возвращается: ультиматум Путина поставит США на последнее место

Россия возвращается: ультиматум Путина поставит США на последнее место

Президент РФ Владимир Путин так расставил приоритеты внешней политики государства, что Соединенным Штатам пора хвататься за голову.

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